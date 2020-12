Десетина дена по страшните глетки од Ф-1 патеките и запалениот болид на Грожан, денешниот тренинг на патеката „Јас Марина“ во Абу Даби донесе нов инцидент, откако се запали моторот на Кими Раиконен.

За среќа, ситуацијата не беше толку сериозна како со Грожан, финскиот ас возеше петнаесетина секунди со пламен од моторот пред да го паркира болидот и пожарот да биде изгаснат.

Flames from the back of Kimi Raikkonen’s car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d

— Formula 1 (@F1) December 11, 2020