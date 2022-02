Кинескиот претседател Си Џинпинг денеска ги прогласи за отворени 24-те Зимски олимписки игри на свеченост одржана на националниот стадион во Пекинг, а македонското знаме на церемнијата го носеше алпскиот скијач Дардан Дехари.

Свеченото отворање, кое беше наречено „Приказна за снегулката“, го режираше Жанг Јиму (71), чие дело беше и свеченото отворање на Летните олимписки игри во кинеската престолнина во 2008 година.

Свеченоста одржана на првиот ден од пролетта според кинескиот календар, почна со настап на танчари, кои салутираа со вжештени зелени стебленца со цел да ја прикажат виталноста на пролетта, по што уследи експлозија од огномет во бела и зелена боја, испишувајќи го зборот „Пролет“ над стадионот „Птичје гнездо“.

Претседателот на Меѓународниот олимписки комитет Томас Бах во поздравниот говор изрази надеж дека олимпискиот дух може да згасне бројни контроверзи, кои претходеа на подготовките на олимписката манифестација која во следните две недели ќе се одржува во Пекинг.

Најголемо внимание, сепак, предизвика присуството на рускиот претседател Владимир Путин, кој од трибините самиот ја следеше церемонијата. Телевизиските камери во еден момент го уловија со затворени очи, по што видеото веднаш почна да се споделува по социјалните мрежи:

JUST IN 🚨 Putin dozes off and appears to sleep as the Ukraine team passes by. #Olympics #Olympics2022 #Putin #Ukraine pic.twitter.com/bS5niyhsIr

— World News HQ (@HQWorldNews) February 4, 2022