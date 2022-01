Навивачите на Новак Ѓоковиќ се собраа пред хотелот во кој е сместен тој, а се појави и првата снимка од најдобриот тенисер на светот

Навивачите се собраа во голем број со српски тробојки и пораки на поддршка, а успеаја и да го снимат рекордерот на Австралијан оупен.

Ѓоковиќ дојде до прозорот на собата и непрестано праќаше бакнежи на сите кои дојдоа да го поддржат.

This guy is FIGHTING for all you. People say he is the greatest player of all time… he is. But he could now also be remembered as being the greatest leader of all time.

Beyond proud of Novak… beyond. ❤️ #WeStandWithNovak ✊🏽 https://t.co/NRBQfBGme7

