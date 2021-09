Натпреварот од второто коло на УС Опен помеѓу Диего Шварцман и Кевин Андерсон беше прекинат бидејќи се поплави стадионот „Луис Армстронг“.

Силно невреме го погоди Њујорк, па иако беше затворен терен, натпреварот мораше да се прекине, а публиката беше евакуирана од стадионот. Водата навлезе во внатрешноста на стадионот, па публиката ги почувствува последиците.

That is with the roof CLOSED! 😲

US Open organisers have been slammed for endangering the lives of players and crowds amid tornado warnings in New York City 👉 https://t.co/vVVUqs3Nds

(🎥: @SolomonRapoport) pic.twitter.com/h6Y3tMTBs5

— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) September 2, 2021