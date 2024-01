Полскиот велемајстор Јан-Кшиштоф Дуда (25) одби да се ракува со рускиот шахист Денис Хизматулин (39) на Светското првенство во брз шах во Самарканд, Узбекистан.

Според правилата на Светската шаховска федерација, Полјакот можеше да биде дисквалификуван поради прекршување на правилата, но Русинот не сакаше да поднесе жалба.

🇵🇱🇷🇺‼️🚨 Polish chess player refuses to shake hands with Russian player.

-> Unsportsmanlike … disguising move.

“Jan-Krzysztof Duda refused to shake hands with Denis Khismatullin during the World Rapid Chess Championship.” pic.twitter.com/MX4SL71XXD

