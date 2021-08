Холандската атлетичарка која има потекло од Етиопија, Сифан Хасан, на неверојатен начин стигна до победата во полуфиналето од трката на 1.500 метри за пласман во финалето каде што ќе се бори за медал.

Таа сакаше без многу трошење да стигне до финалето, но во последниот круг гужвата ја стигна и падна при судир со друга атлетичарка. Сите го видоа нејзиниот крај, но Хасан никако не се предаде и продолжи да трча со засилено темпо, за на крајот прва да ја мине целта.

That Sifan Hassan video was taken down for some reason.

I found another one and reposting it because it’s THAT GOOD!

WATCH THIS 🔥😀pic.twitter.com/vq8KF4QRT1

— Nqobile Ndlovu (@CashNSport) August 2, 2021