НАавивач предизвика масовен судир на познатата велосипедска трка Тур Д’Франс откако излезе со транспарент на патеката каде што минуваа велосипедистите.

На првата фаза од трката се случи голем инцидент, откако еден возач удри во навивачот со транспарент, а потоа врз него паднаа повеќе од половина останати учесници во престижното натпреварување.

The worst Tour de France crash I’ve ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7

— Simon Clancy (@SiClancy) June 26, 2021