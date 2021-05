Шпанецот Рафаел Надал триумфираше вечерва на тенискиот мастерс во Рим совладувајќи го по голема борба во финалето бранителот на трофејот Србинот Новак Ѓоковиќ со 2:1 во сетови.

Надал го освои првиот сет со 7:5, но најдобриот светски тенисер експресно возврати во вториот сет препуштувајќи му на противникот само еден гем.

Another round of La Decima for Nadal, this time in Rome! 🏆

🎥: @TennisTV | @RafaelNadal | #IBI21pic.twitter.com/9zsCl5aXFg

— ATP Tour (@atptour) May 16, 2021