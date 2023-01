Новак Ѓоковиќ го загуби првиот сет во финалето на АТП турнирот во Аделаида од Себастијан Корда во тај-брејк, а драмата заврши со нечекуван потег на Србинот.

Откако Американецот конечно ја искористи седмата сет топка за 10-8 во тај-брејкот и за 1:0 во сетови во финалето, Новак покажа кон својата ложа и тренерите, а бараше од некого да излезе надвор, односно да ја напушти трибината.

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.

📺: @sportklub pic.twitter.com/py6d21p1Ir

