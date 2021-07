Ахмед Хафнауи ја креираше една од најголемите пливачки сензации во поновата историја на Олимпискитеи игри откако освои златен медал на 400 метари слободно.

Неверојатниот 18-годишен Тунижанец со ова го победи фаворизираниот Австралиец Џек Меклафлин, кој заврши втор и Американецот Киран Смит кој ја освои бронзата. Колку неговата победа е сензационална, доволно говори и фактот дека Хафнауи пливаше во најтешката, патеката број 8, односно дека едвај се квалификуваше во финалната трка. Тунижанецот заостануваше цела трка, но фантастично ги одработе последните 50 метри и надомести 40 стотинки заостанување во последната делница.

Хафнауи трката ја заврши со време 3:43.36, речиси две и пол секунди побрзо отколку во квалификациите и стана само третиот пливач во историјата кој освоил злато од патеката број 8. Ова е прво злато за Тунис во оваа дисциплина и трето пливачко во историјата.

Хафнауи до минатата година беше рангиран надвор од 100-те најдобри пливачи на светот, а во Токио стигна како 17-ти пливач на листата на ФИНА.

18-year-old 🇹🇳 Ahmed Hafnaoui of Tunisia came from behind to win gold in the men’s 400-meter freestyle. https://t.co/oGx14Hwtpn pic.twitter.com/o9leZwGnw3

— NYT Graphics (@nytgraphics) July 25, 2021