Аргентинскиот фудбалер Лионел Меси и британскиот возач на Формула 1, Луис Хамилтон ја поделија наградата Спортист на годината.

За прв пат во историјата, наградата Лореус ја делат двајца спортисти.

Исто така, Лионел Меси е првиот фудбалер на Лореус во историјата.

Аргентинецот имаше фантастична индивидуална сезона со Барселона и заслужено стана првиот фудбалер од 1999 година кој е добитник на наградата Спортист на годината.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award – a moment of sporting history!

Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2

— Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020