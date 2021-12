Потегот на чеченскиот ММА борец Мехди Дакаев ги воодушеви љубителите на боречките вештини ширум светот.

Дакаев спектакуларно го нокаутира ривалот Макашарип Зајнуков во главната борба на ЕФЦ 43 во Москва.

Борецот од Чеченија „полета“ како Супермен и со брадата го удри ривалот во воздух, по што несреќниот Зајнуков заврши на подот.

Погледнете како тоа изгледаше:

That was unbelievable. DIVING mid-air left hook from Mehdi Dakaev #EFC43 pic.twitter.com/rCJvbzZt0q

— caposa (@Grabaka_Hitman) December 10, 2021