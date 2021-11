Стив Сајмон, претседател на Женската тениска асоцијација (ВТА), зборуваше за писмото што наводно го добил од исчезнатата кинеска тенисерка Шуаи Пенг, велејќи дека „тешко му е да поверува“ дека таа е автор на е- поштата.

Две недели откако Шуаи Пенг го обвини поранешниот кинески вицепремиер Џанг Гаоли за сексуална злоупотреба, единствената трага што може да се најде за кинеската тенисерка е писмото што таа го испрати до претседателот на ВТА.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI

— CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021