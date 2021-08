Земјотрес со јачина од шест степени според Рихтеровата скала го погоди брегот на префектурата Ибараки во Јапонија. Епицентарот на земјотресот бил на 40 километри од брегот на Јапонија. Светските медиуми информираат дека дека нема опасност од цунами.

На Твитер се појавија застрашувачки коментари, во кои велат дека земјата се тресела цели 30 секунди. Лугето засега се само во паника, ги напуштале домовите а бегале и од Олимпиското село.

I felt what appeared to be a mild earthquake here in Tokyo. Around 5:33 am Wednesday morning here. Rolled for a good 20 seconds. Interestingly my crew 3 floors below me felt nothing. Japanese meteorological agency reporting 6.0 magnitude.

— Lester Holt (@LesterHoltNBC) August 3, 2021