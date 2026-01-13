Јапонец скока на 54 години

Легендарниот јапонски ски скокач Нориаки Касаи ќе се натпреварува на 54.годишна возраст. Тој ќе се појави на натпреварувањето кое ќе се одржи претстојниот викенд на скокалницата Сапоро. Касаи обезбеди место во јапонската репрезентација.

Јапонија како домаќин на натпреварот има право на повеќе натпреварувачи, а на тој начин Касаи доби прилика да се натпреварува.

Во својата кариера има 17 победи на натпреварите, 63 пати се искачил на победничкиот подиум и три олимписки медали, а првата ја има освоено на Игрите во Лилехамер 1994 година, а има и седум медали од светските првенства.