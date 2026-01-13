 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

Јапонец скока на 54 години

Останати спортови

13.01.2026

 Легендарниот јапонски ски скокач Нориаки Касаи ќе се натпреварува на 54.годишна возраст. Тој ќе се појави на натпреварувањето кое ќе се одржи претстојниот викенд на скокалницата Сапоро. Касаи обезбеди место во јапонската репрезентација.

Јапонија како домаќин на натпреварот има право на повеќе натпреварувачи, а на тој начин Касаи доби прилика да се натпреварува.

Во својата кариера има 17 победи на натпреварите, 63 пати се искачил на победничкиот подиум и три олимписки медали, а првата ја има освоено на Игрите во Лилехамер 1994 година, а има и седум медали од светските првенства. 

﻿