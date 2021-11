Младиот боксер од Зимбабве, Таураи Зимуња (24) почина во понеделникот како последица на бројните удари кои ги доби за време на борбата што се случи во саботата.

Многумина веруваат дека оваа трагедија можела да се избегне. Имено, љубителите на боксот ширум светот беа шокирани од реакцијата на судијата, кој мораше да ја прекине борбата.

TRAGIC: A boxer has died after a referee failed to stop a fight where he was visibly unable to continue. Taurai Zimunya, 24, was hospitalised at Parirenyatwa Hospital following the non-title bout in Borrowdale on Sunday. The boxing board said it was “shaken” by the incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v

— ZimLive (@zimlive) November 1, 2021