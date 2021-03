Возачот на Мерцедес Луис Хамилтон победи на првата трка во новата Формула 1 сезона возена вечерва за Големата награда на Бахреин. Второто место му припадна на Макс Верстапен од Ред Бул, а трет беше Валтери Ботас од Мерцедес.

Пласман на првите 10:

Синот на Михаел Шумахер, Мик дебитираше на патеката во Бахреин во Формула 1. Тој чекори по стапките на својот татко, а со 22 години е еден од најмладите дебитанти. Немаше забележителен успех, заврши на 16-то место. Зад него завршија Гесли и Латифи, а трката воопшто не ја завршија Алонсо и Мазепин.

🏁🇧🇭 Mick completes his first Grand Prix – taking 16th at the checker.

Well done Mick 👊#HaasF1 #BahrainGP pic.twitter.com/0ZCtrG6g5M

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 28, 2021