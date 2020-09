„Тешкашот“ Тафон Нукуви го приреди најбруталниот нокаут во историјата на ММА. Тој со совјата категорија со ‘high kick’ уар за неколку секунди го „патосираше“ Ала Матава.

Вакво нешто сигурно не сте виделе

SHOW CLOSER.

🇨🇲 @TafonDaDon goes shin on chin to close #DWCS!

[ Contracts up next on #ESPNPlus ] pic.twitter.com/EK8lciDjO4

— UFC (@ufc) September 9, 2020