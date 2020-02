Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ бил специјален гостин на традиционалниот италијански музички фестивал Сан Ремо.

Светскиот број 1 ја воодушевил публиката кога запеал на сцената, а поддршка му пружила и сопругата Јелена.

По музичкиот настап, Ѓоковиќ микрофонот го заменил со тенискиот рекет. Тој разменил неколку удари со еден од водителите на фестивалот.

Novak Djokovic singing at San Remo #erosramazzotti (HD) 😆😍❤ (He can do it all) pic.twitter.com/GtRFKLplBp

— NovakDjokovicFanClub (@NovakFanClub) February 5, 2020