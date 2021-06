Најдобриот тенисер во светот, Новак Ѓоковиќ успешно го почна третиот гренслем-турнир во сезоната, Вимблдон, откако го совлада младиот англиски тенисер Џек Дрејпер со 3-1 во сетови, односно 4-6, 6-1, 6-2 и 6-2.

Во текот на првиот сет Ѓоковиќ имаше проблеми, па неколку пати се лизна на теренот што негативно влијаеше врз ритамот на играта, а Дрејпер го искористи тоа и го доби првиот сет со 6-4.

Меѓутоа, Ноле почна да доминира од почетокот на вториот сет, кој му припадна со 6-1, а потоа следните два сета ги освои со по 6-2 за пласман во следното коло.

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4

— Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2021