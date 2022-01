Новак Ѓоковиќ со полициска придружба се наоѓа на аеродромот во Мелбурн и наскоро ја напушта Австралија.

Со лет преку Дубаи, Ѓоковиќ за околу еден час заминува од државата. Највено беше дека депортацијата ќе биде спроведена многу брзо откако судот ја одби жалбата на адвокатскиот тим

на тенисерот, а тој најави дека веќе нема да поднесува други жалби.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC

— Shane McInnes (@shanemcinnes) January 16, 2022