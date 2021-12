Најдобриот светски рекет во моментов, Новак Ѓоковиќ по четврти пат во кариерата ја доби наградата за спортист на годината која традиционално ја доделува Полската национална агенција.

Ѓоковиќ освои 172 гласови, втор на листата беше Роберт Левандовски со 133 гласови додека трет Ферспатен со 125 гласови.

Novak Djokovic is the BEST SPORTSMAN of Europe for the 4th time with 172 points by Poland Nacional Agency (PAP) in which participated 26 agencies including Serbian. 👏👏👏

Well deserved. Congratulations champ. 👑🔥🐐 @DjokerNole #NoleFam pic.twitter.com/4Q4R1gmpFG

— #AlwaysProudOfNovak (@Slavica_NoleFam) December 26, 2021