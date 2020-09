Трката во Формула 1 на Нирбургринг следниот месец ќе може да ја посетат 20.000 навивачи, соопштија денеска организаторите.

„Ајфеловото Гран При“ ќе се одржи на 11 октомври.

Трибините ќе бидат поделени во одделни делови, билетите ќе се купуваат исклучиво безконтактно, а маските за лице ќе бидат задолжителни низ целата локација.

Оваа трка ќе биде прва на Нирбургринг од 2013 година.

Available tomorrow: @F1 tickets! 😌

➡ Weekend tickets from 199 Euro

➡ Up to 20.000 spectators – several sales stages

➡ First tickets for the stands T3, T4a, T5b

➡ Formula 1 Aramco Grand Prix of the Eifel from 9th to 11th October

➡ Further info in the comments 👇#EifelGP pic.twitter.com/90Q0qjmlCx

— Nürburgring (@nuerburgring) September 21, 2020