Веста за дисквалификацијата на Новак Ѓоковиќ предизвика бројни реакции на социјалните мрежи.

Запрепастувачкото исфрлување на Србинот од Ју-Ес опен е тема на денот во целиот свет. Социјалните мрежи „горат“. Неговите навивачи се оправдано бесни поради престрогата одлука на судиите, додека неговите ривали се „насладуваат“.

Така снимка на која се гледаат Роџер Федерер и Рафаел Надал како „умираат од смеење“ стана вистински хит на интернет.

Новак испушти сјајна можност да го освои Ју-Ес опен и да им се приближи на големите ривали на вечната листа. Федерер има 20 Грен слем титули, Надал 19, а Новак остана на бројот 17.

LIVE FOOTAGE OF NADAL AND FEDERER RIGHT NOW! @usopen #USOpen #Djokovic pic.twitter.com/uwIa28kVas

— Bagels and Breadsticks (@bageIbreadstick) September 6, 2020