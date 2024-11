Сензационално, ретко кој во тенискиот свет очекуваше ваков потег на најдобриот тенисер во светот. А тоа е дека Новак Ѓоковиќ ќе го именува Енди Мареј за свој нов тренер. Секако дека ова е добар потег на Србинот ако се знае дека шкотскиот тенисер во свое време беше еден од најдобрите во светот, но и поради тоа што важи за добар пријател со Новак, пренесе sport.sport.mk.

Мареј ќе му се приклучи на Новак во подготовките за првиот грен-слен турнир во 2025 година, се разбира дека тоа е „Австралија Опен“.

Ова Новак го објави на социјалните мрежи со поставено специјално виде од дел од мечевите меѓу него и Мареј.

Инаку Енди Мареј се пензионираше минатото лето.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024