Evolution of the pole vault world record (in the 6-metre era):

6.00m: Sergey Bubka (USSR)

6.01m: Bubka

6.03m: Bubka

6.05m: Bubka

6.06m: Bubka

6.07m: Bubka

6.08m: Bubka

6.09m: Bubka

6.10m: Bubka

6.11m: Bubka 🇺🇦

6.12m: Bubka 🇺🇦

