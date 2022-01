Дали Новак Ѓоковиќ повторно ќе биде уапсен и дали австралиските власти имаат намера да го депортираат …

Федералниот суд во Мелбурн ја поништи одлуката на австралиската влада за укинување на визата за најдобриот тенисер во светот Новак Ѓоковиќ и нареди негово ослободување, но австралиската влада има намера да го депортира .

Според добро упатени извори од Австралија, голем број полицајци се на терен поради големиот интерес на јавноста.Бели комбиња се пред хотелот на Новак, министерот има четири часа да донесе одлука!Полицијата е пред адвокатската канцеларија каде е Новак Ѓоковиќ.

BREAKING: There’s a big police presence at @DjokerNole‘s lawyer’s office. @BlakeJohnson has the developing story. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/NFv4suxF5Z

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 10, 2022