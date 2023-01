Скопската публика одамна немала можност да гледа подобра кошаркарска звезда од аргентинецот Факундо Кампацо кој постигна 23 поени во мечот во кој Црвена Звезда го разби МЗТ Скопје.

Погледнете го неговото шоу

One-man show at the start of the 2nd half. 😎@facucampazzo is ON FIRE in Skopje! 🔥🔥🔥#ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/vKzshn2Uk6

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 8, 2023