Легендарниот американски кошаркар Коби Брајант загинал во хеликоптерска несреќа! Сеуште нема официјални информации, но медиумите ширум светот пренесуваат дека хеликоптерот се срушил во областа Калифорнија.

Како што пренесува “LA County Sherrifs” сите пет патници кои биле во хеликоптерот се загинати.

BREAKING: TMZ is reporting former NBA star Kobe Bryant was killed this morning in a helicopter crash. pic.twitter.com/CQtYotkzuv

— Adam Harding (@HardingReports) January 26, 2020