Коби Брајант имаше 41. година, а она што се забележува во текот на неговиот живот е секако дека на некој начин самиот Брајант ја предвидувал сопствената смрт, а не му било туѓо дури и да зборува за смртта и односот што го имал кон неа.

Така, во интервју за „Рингер“, тој точно одговорил каква е неговата врска со смртта.

During a conversation in 2016, Kobe Bryant discussed his relationship with death.

“You can’t have life without death. You can’t have light without dark.” pic.twitter.com/DUSVK4xj9N

— The Ringer (@ringer) January 26, 2020