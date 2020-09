Кошаркарите на Лос Анџелес лејкерс го совладаа Денвер со 105:103 во финалето од плејофот на Западната конференција. Победничкиот удар во последната секунда го погоди Ентони Дејвис.

Клубот од Лос Анџелес води со 2-0 во серијата прв до четири победи.

Дејвис беше најефикасен во победничкиот состав со 31 поен. Леброн Џејмс постигна 26.

Никола Јокиќ кај Денвер даде 30 поени.

🚨👌 AD lines up and KNOCKS DOWN the triple to WIN Game 2 of the WESTERN CONFERENCE FINALS! 👌🚨#TissotBuzzerBeater#ThisIsYourTime pic.twitter.com/azdLowx8aK

— NBA (@NBA) September 21, 2020