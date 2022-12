Барселона победи во Белград против Црвена ѕвезда со 99:94 во неверојатно интересен меч, кој мораше да биде решен дури по продолжение од пет минути. Каталонскиот гигант одлично го почна мечот и во еден момент во втората четвртина имаше предност од 15 разлика (34:19).

Потоа следуваше неверојатна серија од 17:0 за Црвена ѕвезда и домаќините поведоа со 36:34. Белградскиот тим имаше предност од 72:60 на неколку минути до крајот, но Барселона не се предаде и стигна до 79:79. Во драматишна завршница, Црвена ѕвезда водеше со 84:81, кога Никола Миротиќ во последната секунда од мечот, со тројка од неверојатна позиција успеа да израмни на 84:84 и мечот замина во продолжение.

Mirotic from DEEP at the buzzer!🔥🔥🔥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9nuwbPxgoq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 30, 2022