Роналдо на прес-конференцијата ја тргаше „Кока-колата“, Погба „Хајнекeнот“, додека вчера Бонучи по освојувањето на титулата направи нешто спротивно.

Дефанзивецот на Италија зема да пие и од пивото и од Кока-колата.

Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤

Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂pic.twitter.com/AKuYFpCJQ6

