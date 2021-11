Дријс Мертенс постигна спектакуларен гол во чест на легендата Диего Армандо Марадона, во вечер во која на спектакуларен начин беше промовирана статуата на легендарниот Аргентинец на стадионот во Неапол што го носи неговото име.

Мертенс постигна два гола против Лацио, а вториот негов и вкупно трет за домаќините беше вистински еврогол.

Мертенс е најдобар стрелец во историјата на Наполи, примат што извесно време го имаше Марадона, но го престигнаа и Белгиецот и Марек Хамшик.

Retweet so everyone can appreciate this Mertens goal. https://t.co/hY2lj96io3 pic.twitter.com/xeQJ4Q1SzR

