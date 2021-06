На точно 10 дена до почетокот на она што цела Европа го очекува, фудбалското Европско првенство, УЕФА одбројувањето го отслика со дресот на нашиот капитен Горан Пандев. И тоа со дресот кој јавноста сака да го гледа на ЕВРО2020.

⚽️🗓️ 🔟 days to go to #EURO2020!

Can you name this number 10? 👀 pic.twitter.com/Dw99ZDyo5k

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 1, 2021