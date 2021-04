Александар Трајковски доби шанса од првата минута како предводник на нападот во отсуство на казнетиот Несторовски и асот на Мајорка сосема солидно си ја заврши задачата.

Трајковски беше еуфорично расположен како и целокупната македонска репрезентација, па на својот твитер-профил објави свои фотографии од мечот со порака: Мали сме на мапа, но големи во срце.

We are small on the map,but big in the heart!🇲🇰💪❤️ pic.twitter.com/0BnCEsGwNB

— Aleksandar Trajkovski (@ATrajkovski17) March 31, 2021