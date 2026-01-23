 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Toa што не може да се купи со пари може со многу пари: Винисиус доби договор од мијарда долари

Фудбал

23.01.2026

 Иднината на Винисиус Жуниор во Реал Мадрид и натаму е неизвесна. Договорот на фудбалерот му истекува во 2027 година, иако во последно време се зборува и за напредок во преговорите за продолжување на соработката. За услугите на играчот интерес има и од клубови од Саудиска Арабија. 

–  Не се чувствував добро, особено кога ми свиреа од трибините. Имаат парво на тоа дека плаќаат скапи влезници. Му верувам на претседателот и сакам да останам што е можно подолго и во вистински момент се ќе биде решено, изјави Винисиус.

Играчот на Реал беше прогласен за најдобар во седмото коло од Лигата на шампионите против Монако, од страна на УЕФА откако беше стрелец на еден гол и асистираше за два гола. 

Поврзани вести

Музика  | 23.01.2025
„Џез лектира: Quintessence by Quincy Jones!“ за почеток на новата сезона на Националниот џез оркестар
﻿