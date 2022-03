Натпреварот од 27. коло во германското фудбалско првенство меѓу Бохум и Борусија Менхенгладбах беше прекинат синоќа во 69. минута при водство на гостинскиот тим од 2-0 поради сериозен навивачки инцидент.

Незадоволни од актуелниот резултат, навивачите на Бохум предизвикаа скандалозни сцени во Бундеслигата, откако линискиот судија Кристијан Гителман беше погоден во пределот на главата со пластична чаша пиво фрлена од трибините. Гителман по кратко време се подигна на нозете по што во консултација со главниот судија натпреварот беше прекинат.

The match between VFL Bochum and Borussia Monchengladbach has been abandoned after the assistant referee was struck by an item from the crowd. pic.twitter.com/OKAIvaEWZy

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2022