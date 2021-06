Голманот на фудбалската репрезентација на Македонија, Столе Димитриевски се најде во тимот на 2. коло на Европското првеснтво 2020.

Чуварот на мрежата на Македонија имаше одличен настап во поразот од Украина од 2-1, во кој имаше неколку феноменални интервенции меѓу кои и одбранетиот пенал на Руслан Малиновски.

🌍 | Team of the Round

It’s time to reveal our highest-rated XI from #EURO2020 Round 2! 👇

No side is represented by two players, with eleven different nations featured in our Team, while Gareth Bale’s fantastic display against Turkey means he’s our Player of the Round! 🌟 pic.twitter.com/Uj0d7MMOiG

— SofaScore (@SofaScoreINT) June 20, 2021