Најавувајќи ги учесниците на Европското првенство следната година, УЕФА посебно ја издвои Македонија и со емотивно видео од највпечатливите моменти по завршувањето на мечот минатата недела. го најави собирот на најдобрите на Стариот континент.

Во 30 секунди се овековечени солзите радосници и среќата на селекторот Игор Ангеловски, капитенот Горан Пандев, миленикот Елмас и историскиот успех на македонскиот фудбал.

🇲🇰 North Macedonia will make their EURO debut at #EURO2020 👏👏👏

🤩 @ffmmkd pic.twitter.com/y6BZvh2kNT

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 19, 2020