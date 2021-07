Уште во 2. минута од финалето на ЕП 2020 меѓу Англија и Италија, Лук Шо одлично ја зафати топката и погоди за водство на Англија од 1:0. Натпреварот на Вембли започна онака како што само можеа да посакаат сита љубители на фудбалот.

Гордиот Албион дојде до предност благодарение на бековите откако Трипиер асистираше од десно, а Шо маестрално погоди.

GOAL! Great cross by Kieran Trippier and Luke Shaw gets a goal within 2 minutes for England against Italy! #ENG | #EURO2020 pic.twitter.com/pz6YT0Gr6q

— fangazzetta (@fangazzetta) July 11, 2021