По неверојатниот резултат во Дуизбург, Македонија е на сите главни страни по сите електронски медиуми, а утре по сите високо тиражни светски весници.

Успеавме да ја срушиме Германија, а тоа предизвика почит и емоции дури и кај прославените фудбалери од минатото.

Прв победата на Македонија ја поздрави познатиот фудбалер Бастијан Швајнштајгер.

My respect to North Macedonia 🇲🇰, unlucky penalty against them, clear penalty not given and these guys win their away game against a 4 time world champion. Chapeau #GERMKD

