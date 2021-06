Неверојатен пресврт на француската селекција на мечот со Швајцарија.

Швајцарија водеше со 0: 1, а потоа промашија пенал во 54-та минута откако ударот на Родригез го одбрани Лорис. Потоа на сцена стапи Карим Бензема. Најпрво Бензема погоди маестрално во 56. минута за 1: 1, а две минути подоцна по грешка на Шаќири и конфузија на швајцарската одбрана, Бензема погоди со глава со 2:1.

THIS GAME IS WILD 😨

Benzema just scored two goals in 3 mins

(via @TUDNUSA)pic.twitter.com/imDR5SGBwO

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2021