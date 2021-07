По победата на Англија над Украина од 4-0, познат е и последниот патник во полуфиналето од Европското првенство 2020.

Во него Англичаните ќе се сретнат со Данска која славеше над Чешка со 2-1. Овој натпревар ќе биде одигран во среда со почеток од 21 часот на „Вембли“.

Во второто полуфинале силите ќе си ги одмерат ривалите Шпанија и Италија. До „Вембли“ Италијанците стигнаа со победата од 2-1 против Беглија, додека Шпанија по пенали успеа да ја елиминира Швајцарија. Овој натпревар во етерот ќе биде во вторник со почеток од 21 часот.

УЕФА веќе и официјално ги најави решавачките натпревари за пласман во големото финале.

EURO 2020 semi-finals set ✅

🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇩🇰 England vs Denmark

Who are you backing to lift the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/SjjvZ6PSAb

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021