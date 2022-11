Селекторот на Саудиска Арабија Ерве Ренар имал емотивен говор на полуремето на мечот со Арентина.Тој со многу страст им говорел на своите играчи како да продолжат. Додека тој се дереше преведувачот преведуваше со иста гестикулација.

Говорот имаше ефект па Саудиска Арабија во второто полувреме го „сврте“ натпреварот.

Saudi Arabia 🇸🇦 coach in the dressing room. Whaaaat !! Arteta and Pep combined 😂 🥶 pic.twitter.com/eQRMkF0gDA

— Agenda Nyame🔧👨🏾‍🔧👨🏾‍🔧 (@afrikanbars) November 22, 2022