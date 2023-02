На социјалните мрежи се појави видео кое го привлече невиденото внимание на фудбалските фанови ширум светот…Роналдо со својата игра ги разочара навивачите, тренерот Руди Гарсија, а на интернет се појави видео на кое наводно еден од сопствениците на богат клуб го критикува Кристијано Роналдо.

„Шеикот“ експлодира по очајната игра на скапата ѕвезда.

What happened yesterday after the Al-Nassr Match 😂 pic.twitter.com/Ote1OisbL5

— Mrfavour (@Mrfavour53) January 27, 2023