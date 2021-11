Швајцарскиот репрезентативец Ѓердан Шакири повторно е хит на социјалните мрежи.Овој пат причина не е џемперот со УЧК или „петањето орли“туку недоволната висина.

Играчот на Лион на мечот со Рен имаше шанса пред голот која не ја искористи. Затрчан се обиде да се фати за пречката но му фалеа уште дваесетина сантиметри.

Наместо за пречката се улови во мрежата.

Погдледнете

Shaqiri tries to catch the crossbar but ends up jumping into the net 😭😭 pic.twitter.com/Bf90vk8jV4

— angelica (@angelllliiiii) November 6, 2021