Пожар избувна денеска на стадионот на Реал Мадрид „Сантијаго Бернабеу“. Познатиот стадион веќе подолго време се реконструира, додека „кралскиот клуб“ своите натпревари игра на стадионот „Алфредо ди Стефано“.

Засега не е познат изворот на пожарот на мадридскиот стадион и затоа е невозможно да се утврди штетата предизвикана од него, но Шпанците објавија дека противпожарната единица брзо реагирала.

Пожарот бил локализиран во текот на вечерта, а подоцна ќе се утврди што го предизвикал.

BREAKING: A part of the Santiago Bernabeu is on fire!!pic.twitter.com/jHLrS7i6Dg

