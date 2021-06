Актуелниот шампион Португалија е елиминиран од Европското првенство во осминафиналето. Капитенот Кристијано Роналдо кој веројатно го одигра и последниот натпревар во кариерата на континенталните турнири, имаше нервозна реакција. По мечот против Белгија ја фрли капитенската лента на теренот.

Роналдо по втор пат за кратко време прави ваков потег што не се карактерисчни за лидерите на еден тим, бидејќи во лутина ја фрли капитенската лента и на дуелот со Србија во мундијалските квалификации, кога му беше поништен чист погодок.

Nahhh mannn, Possibly the last every time we see Ronaldo at the EUROS😢😢😢

pic.twitter.com/l77sEMuuuv

— #Albelaمعاذ (@_iammaaz_) June 27, 2021