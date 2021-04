Романците можеа да бидат големи малери.На официјалното претставување на пехарот за победникот ветерот го дувна параваноткаде што се спонзорите.

Драгоцениот пехар падна на подот но за среќа не се скрши. Среќа во несреќа.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021